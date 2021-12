"Auteri resta alla guida del Pescara fino a fine stagione"

"Mi sono confrontato con i ragazzi, ho spiegato alla squadra che Auteri resterà fino a fine stagione sulla panchina del Pescara". Il ds Luca Matteassi ieri sera, dopo la vittoria a Grosseto, ha chiuso la telenovela: il Pescara non cambierà allenatore. Né adesso né nei prossimi mesi. Sarà il tecnico siciliano a guidare il Delfino fino al termine della stagione, compresi i play-off promozione, obiettivo ultimo ma sempre alla portata dei biancazzurri, oggi quinti in classifica.

Gaetano Auteri l'aveva già detto alla vigilia: "Non temo i fantasmi". Ora sembra averli scacciati davvero. “Non li ho mai visti i fantasmi. Ho la coscienza a posto. Chiaro che non abbiamo fatto ancora nulla, ma per me conta solo quello che ha detto la società”, le sue parole dopo il successo allo Zecchini.

Una vittoria preziosa, ma la strada è lunga: “Dobbiamo ritrovare il gioco – conferma Auteri – . Nel primo tempo loro erano passivi, noi facevamo circolare bene il pallone. Nel secondo tempo loro hanno cambiato sistema e non siamo stati bravissimi a interpretare la partita. Abbiamo tardato a chiudere la loro costruzione del gioco. Siamo venuti venti, trenta metri dietro. Ci può stare, per giocare in campo aperto. Ma non abbiamo fatto le scelte giuste. A volte non interpretiamo bene i momenti della partita. Con un minimo errore, diventiamo emotivi e le partite finiscono come non dovrebbero finire. Avevamo sbagliato la palla del terzo gol in campo aperto, poi abbiamo subito l’1-2. Abbiamo costruito tanto e credo che stiamo tornando. Andiamo avanti così”.

E' quello di Grosseto il vero Pescara? “Non potrebbe bastare una settimana per cancellare i problemi. Forse i problemi di ordine, di geometrie e di organizzazione non ci sono mai stati… La squadra sta bene anche a livello fisico, ha idee. Poi entra in gioco la pressione, che qualche ragazzo sente più di altri. E’ stata una questione mentale”.

E' scoccata l'ora dei giovani, con Sorrentino, Veroli, Diambo, Pompetti titolari. E' finito il tempo dell’attesa degli "scontenti" Galano e Marilungo? “Siamo tanti. Galano e Marilungo fuori? Non ho mai escluso nessuno, voglio vedere sempre riscontri in campo”.