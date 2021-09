Auteri rischia di perdere Pompetti, il regista del Pescara out per tre partite

Auteri festeggia i suoi primi 60 anni oggi, ma con la mente è proiettato solo ed esclusivamente sul campo, in vista della prossima partita casalinga, all'Adriatico, contro la Viterbese.

Il tecnico in pensiero per le condizioni di Marco Pompetti: il giovane regista soffre per un fastidio muscolare e rischia di dover stare fermo nelle prossime due settimane, saltando quindi le prossime tre gare (martedì 28 c'è l'infrasettimanale a Gubbio). Auteri attende oggi pomeriggio la valutazione dello staff medico, che dirà con precisione qual è l'entità dell'infortunio dell'ex interista. Da valutare anche le condizioni di Ingrosso: il difensore si è fatto male ad una spalla contro il Montevarchi, ma non dovrebbe rischiare il forfait per l'anticipo di sabato pomeriggio. Tutto ok per Clemenza: l'attaccante è pienamente ristabilito, dopo aver saltato la trasferta in Toscana di domenica scorsa. L'ex Juve è pronto per la Viterbese.

Intanto la società laziale è in fermento dopo aver conquistato un solo punto in quattro gare. Il tecnico Dal Canto (ex difensore della Juventus) rischia la panchina, ma dovrebbe avere un'ultima chance sabato pomeriggio all'Adriatico. Viterbese con il 3-4-2-1 e un ex in campo: Foglia, cresciuto nel vivaio del Delfino.