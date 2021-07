Ottantacinque anni fa nasceva la Pescara Calcio, l'invito dei Rangers a celebrare l'anniversario

Era il 4 luglio del 1936 quando nasceva la Pescara Calcio 1936.

Dunque sono passati 85 anni dalla nascita della società biancazzurra.

Per l'occasione i tifosi del gruppo Rangers Pescara scrivono, come riporta PescaraSport24: "Mettiamo solo per un istante da parte le contestazioni al presidente, il calciomercato etc e rendiamo omaggio alla nostra squadra. Per questo motivo, proprio nella giornata di domenica invitiamo tutti coloro che hanno il biancazzurro nel cuore ad addobbare i balconi con i nostri colori e, alle 22:30, ovunque ci si trovi a sventolare bandiere e ad accendere torce e fumogeni. Coloriamo e accendiamo la nostra città nel giorno dell'85esimo anniversario. Abbiamo un conto in sospeso con la società, con i giocatori e con tutti coloro che hanno ridotto a pezzi la Pescara calcio, ma se vogliamo pretendere qualcosa allora dobbiamo prima dimostrare di esserci, di amare la nostra squadra, di esserle accanto non solo quando gioca ma sette giorni su sette. Appuntamento domenica sera ore 22:30, ripartiamo insieme da qui, ripartiamo dal 4 luglio 1936".