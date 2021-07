Amichevole tra il Pescara e lo Spoltore, ecco quando

Appuntamento per questa attesa sfida la prossima domenica 25 luglio a Palena. L'orario è ancora da definire

Domenica 25 luglio lo Spoltore di Alessandro Del Gallo affronterà in amichevole il Pescara targato Autieri. Lo riporta Spoltore Notizie. La sfida, con orario ancora da stabilire, si disputerà a Palena, sede del ritiro estivo 2021 dei biancazzurri.

Per questa prima uscita stagionale il tecnico spoltorese porterà con sé 30 elementi, cioè la prima squadra e la formazione Juniores. Sarà un primo test probante in vista della preparazione che avrà inizio il 5 agosto al Caprarese di Spoltore. La compagine di Auteri, invece, ne approfitterà per iniziare a scaldare i motori, prevedendo naturalmente anche altre gare 'light' di allenamento.