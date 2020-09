Confermata l'amichevole Napoli-Pescara, ecco i convocati biancazzurri per la partita

Confermata l'amichevole Napoli-Pescara. In un primo momento si era pensato a un possibile annullamento della gara dopo l'annuncio della positività al Covid 19 del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, ma ora è ufficiale: il match si giocherà ugualmente.

Ecco dunque i convocati biancazzurri che saranno a disposizione di mister Massimo Oddo per la partita, in programma venerdì 11 settembre allo stadio San Paolo Di Napoli dalle 18 (trasmessa su Sky Pay per View):