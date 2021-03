Il Pescara riprende gli allenamenti ma senza i nazionali [FOTO]

Hanno svolto lavoro differenziato Bocchetti, Riccardi, Balzano e Tabanelli; esami strumentali per Odgaard. Ieri pomeriggio nuova seduta tecnico-atletica, sempre al Delfino Training Center

Dopo l'ennesima delusione in campionato, il Pescara ha ripreso lunedì gli allenamenti al Delfino Training Center approfittando della sosta con una seduta di forza e partitelle divisi per gruppi. Assenti per impegni con le rispettive nazionali i calciatori Memushaj, Machin e Bellanova.

Hanno svolto lavoro differenziato Bocchetti, Riccardi, Balzano e Tabanelli; esami strumentali per Odgaard. Ieri pomeriggio nuova seduta tecnico-atletica, sempre al Delfino Training Center.