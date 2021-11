2000 Calcio Montesilvano-Giulianova 1-5, manita pesante sui gialloverdi

Nella quattordicesima giornata di Eccellenza il Montesilvano cade tra le mura amiche contro il Giulianova con il punteggio di 1-5. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da capitan Maiorani, il Giulianova prima pareggia con Sciarretta e poi ribalta la situazione grazie alla doppietta di Fermo e ai gol di Cappelli e Africani, tutti subentrati nella ripresa. I verdeoro, che hanno giocato la fase finale della gara in inferiorità numerica per l’espulsione di Besim Maloku, portano a casa una prestazione di grande cuore, soprattutto nel primo tempo, ma nessun punto, e nel prossimo match saranno attesi dallo scontro salvezza sul campo del Casalbordino.



La partita

Nel primo tempo i padroni di casa partono bene e al 12’ sbloccano la contesa: capitan Maiorani si inserisce tra le maglie della difesa giuliese e con il sinistro batte Boccanera firmando l’1-0. La risposta degli ospiti è affidata ad un tiro dal limite di Di Paolo, sfera alta di un soffio. Al 28’ ci riprova Di Paolo, stavolta con più precisione, e chiama Ubertini al grande intervento; sul proseguimento dell’azione la sfera carambola in area dopo un tiro di Persiano e si stampa sul palo. Gli assalti dei giallorossi vengono premiati al 43’: sugli sviluppi di un corner Buonavoglia trova in area Sciarretta che di testa appoggia alle spalle di Ubertini. Il primo tempo si chiude così sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa gli uomini di mister Cerasi provano ad alzare il baricentro. Al 12’ una punizione dal limite di Rinaldi va vicina al bersaglio grosso. Tra le fila dei verdeoro entra in campo anche mister Antignani, che rileva il posto di Daka in attacco. Proprio lui, al 20’, prova a sfruttare una rimessa lunga di Vedovato con una girata sotto misura, la sfera esce di poco. Tre minuti dopo arriva l’episodio che cambia, inesorabilmente, la partita: Besim Maloku, già ammonito, rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Da qui la pressione del Giulianova cresce costantemente e al 33’ il neo-entrato Fermo, con un sinistro chirurgico dal limite batte Ubertini e firma il gol dell’1-2. Lo stesso numero 17 si ripete al 40’, stavolta con un destro che si infila nell’angolino per il 3-1. Al 42’ anche Cappelli trova la via della rete, sfruttando una ripartenza. La sequenza delle reti si chiude al 48’ con Africani (anche lui entrato dalla panchina) che con un pallonetto supera ancora Ubertini e firma il gol del definitivo 1-5.

Il tabellino

Reti: 12′ pt. Maiorani (M), 43′ pt. Sciarretta, 33’ st., 40’ st. Fermo, 42’ st. Cappelli, 48’ st. Africani (G).

Montesilvano: Ubertini, Vedovato, Cavallucci, Maloku B., Barbarossa F., Piovani (18’ st. Lupinetti), Barbarossa S., Daka (15’ st. Antignani), Maiorani (39’ st. Iezzi), Bassi (6’ st. Fidanza). A disposizione: Sagazio, Buccione, Ettorre, Mammarella, Tassone. Allenatore: Antignani.

Giulianova: Boccanera, Lenoci, Maffione, Giglio (17’ st. Fermo), Rinaldi, Sciarretta, Buonavoglia, Di Paolo (28’ st. Barlafante), Persiani (36’ st. Cappelli), Traini (17’ st. Cerasi), Cissè (43’ st. Africani). A disposizione: Di Giovannantonio, Moscianese, Tribuiani, Bontà. Allenatore: Cerasi L.

Direttore di gara: Di Monteodorisio di Vasto (Cocco – Colanzi di Lanciano)

Ammoniti: Maloku L. (M), Boccanera, Cissè, Fermo, Barlafante (G).

Espulsi: Besim Maloku al 23’ st. per doppia ammonizione.