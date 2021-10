Il 2000 Calcio Montesilvano vuole vincere un altro derby

Ha già vinto a Spoltore e a Penne: continuerà la sua tradizione positiva nei derby pescaresi di Eccellenza il 2000 Calcio Montesilvano? Senza il portiere titolare Ubertini, espulso mercoledì scorsoin casa contro il Vasto Marina prima del clamoroso e meritato pareggio strappato dai suoi, Davide Antignani è pronto a tuffarsi nell'ennesima sfida di campanile. Domani alle 14.30 (sul neutro di Tollo) i Leoni sfidano il Delfino Curi Pescara. Chi vince resta sulla scia delle zona play-off.

“E' stato un punto meritatissimo - dice Antignani parlando ancora della partita infrasettimanale - . Siamo andati sotto di due gol nel primo dopo l’espulsione ingiusta del nostro portiere. A fine primo tempo ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che, accorciando subito, l’avremmo ripresa. In campo c0eravamo. Viviamo d’entusiasmo, siamo un gruppo di ragazzini che può risentire di una sconfitta, ma può anche galvanizzarsi pareggiando una gara come quella di mercoledì scorso”.

Sulla squadra di Bonati, che lo precede in classifica con due punti di vantaggio (13 contro 11), Antignani si esprime così: “Lo conosco bene, siamo cresciuti insieme e lo saluto con affetto, lo rivedrò con affetto in campo. L’ho incontrato tante volte da giocatore. Proveranno a giocarsela come noi, sono giovani, ma hanno anche ragazzi che conoscono la categoria. Faremo la nostra partita, come al solito, cercando di raccogliere il meglio possibile dal campo”.