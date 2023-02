Futsal, Serie A: il Pescara gioca un importante scontro al vertice

Dopo due ko pesanti per il morale e per le ambizioni dell’ambiente, il Futsal Pescara è chiamato a riscattarsi domani pomeriggio al Palarigopiano (ore 18.30, diretta streaming su www.futsaltv.it) contro la Sandro Abate Avellino. Uno scontro ad alta quota che potrà decidere la futura composizione della griglia play-off della serie A. I biancazzurri avranno anche il supporto di un nutrito gruppo di sostenitori in arrivo da Palena, piccolo centro del Sangro-Aventino in arrivo a Pescara: saranno i ragazzi della Scuola Calcio DALM, presenti in massa al palazzetto per sostenere capitan Mammarella e i suoi compagni. Despotovic con il roster quasi al completo: non ci sono squalificati, torna anche Andrè, l’unico assente sarà Rivella, sulla via del recupero.

“La Sandro Abate Avellino è una squadra forte che sicuramente lotta per vincere sempre perché ha giocatori con enorme carattere e qualità come Alex, ma anche gli ex Gui, Nicolodi e Avellino – le parole di coach Despotovic alla vigilia – . Una squadra ben organizzata, con una difesa molto solida, preparata sulle palle inattive, esperta e furba. Nelle ultime 6 gare, hanno ottenuto 5 vittorie: significa che vivono uno stato di forma importante. Noi come sempre proviamo affrontare questa sfida con rispetto per gli avversari e, ovviamente, con coraggio. Sicuramente daremo tutto per portare a casa un risultato positivo”.

Frane Despotovic torna sul momento no attraversato dai suoi la settimana scorsa, costato l’uscita di scena dalla Coppa Italia e il sorpasso in classifica della Came: “Purtroppo la prima vittoria nella gara di campionato contro il Meta ha fatto bene a loro e non a noi. Loro erano arrabbiati e volevano riscattarsi, noi troppo rilassati. Dobbiamo capire che dopo momenti buoni bisogna rimanere con i piedi per terra. A Dosson partita decisa da alcune disattenzioni. Abbiamo analizzato le due partite, abbiamo capito dove abbiamo sbagliato e in cosa dobbiamo migliorare. Contro la Came eravamo condizionati a livello mentale dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. E’ un momento di difficoltà che una squadra come la nostra dovrà superare ritrovando la strada per le vittorie”.