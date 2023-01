Futsal, Serie A: colpaccio del Pescara in casa dei campioni d'Italia

Sarà perché vincere tre volte su tre (due in campionato, una in Coppa Divisione) in stagione contro i campioni d’Italia fa bene a testa, cuore e classifica. Sarà perché questa vittoria è arrivata nonostante le assenze di due elementi importanti per Despotovic, come André e Rivella. E sarà anche perché i biancazzurri adesso hanno 8 punti di vantaggio sulla nona in classifica. Sta di fatto che lo 0-3 maturato questa sera al PalaFiera di Pesaro, nella prima giornata di ritorno, ha il sapore delle partite importanti, che lasciano un segno sulla stagione. Certo, la squadra di Colini ha giocato, e anche forte per larghi tratti, costringendo Mammarella a compiere almeno cinque o sei parate clamorose, che lo consacrano a pochi giorni dai suoi 39 anni ancora come il numero uno indiscusso della serie A. Ma il Pescara ha saputo soffrire, aspettare, gestire e poi colpire. Il primo tempo in equilibrio totale: 0 a 0 e tanti falli, cinque per parte.

Il secondo si apre col botto. Passano dieci secondi e Rossetti sblocca la partita, gelando il Palazzetto pesarese. I padroni di casa iniziano a spingere a testa bassa, esponendosi anche a qualche rischio, ma Putano li tiene a galla fino a quando può. Al 13’, da un fallo laterale in attacco, la palla batte sulla schiena di Tonidandel che vuole anticipare Rossetti (erroraccio del capitano pesarese che guarda solo l’avversario dimenticandosi del pallone): autorete clamorosa e raddoppio biancazzurro. Gelo sul PalaFiera. Colini cala subito l’asso del portiere di movimento (De Oliveira) a 7’ dalla sirena per riaprire la partita prima che sia troppo tardi. La prima palla del 5 contro 4 porta ad un palo clamoroso. Ma sulla ripartenza, il Pescara guadagna un angolo e – dopo il time out chiamato da Despotovic – trova il terzo gol con Murilo, lasciato tutto solo, che non perdona Putano. A 5’ dalla fine, partita in pugno. C’è anche un palo di Coco a 4’ dalla conclusione, altrimenti il punteggio potrebbe essere ancora più largo. Ma la punizione per i marchigiani sarebbe troppo severa. Il Pescara vince con merito, allunga in classifica ed esce tra gli applausi dello sportivissimo pubblico di Pesaro.

ITALSERVICE PESARO-FUTSAL PESCARA 0-3: il tabellino

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, De Oliveira, Schiochet, Dalcin, Ugolini, Kytola, Pires, Della Costanza, Ruan, Lopez, Cianni. All. Colini.

FUTSAL PESCARA: Mammarella, Rossetti, Murilo, Coco, Petrov, Victor Montes, Micheletto, Bukovec, Caruso, Fatiguso, Patricelli, Montefalcone. All. Despotovic.

MARCATORI: 0'12'' s.t. Rossetti (FP), 12'25'' aut. Tonidandel (FP), 14'12'' Murilo (FP).

AMMONITI: Ruan (IP), Micheletto (FP), Cianni (IP), Pires (IP), Schiochet (IP), Bukovec (FP), Kytola (IP).

ARBITRI: Fabrizio Andolfo (Ercolano), Carmine Genoni (Busto Arsizio) CRONO: Luca Serfilippi (Pesaro).