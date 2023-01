Futsal Pescara, la società tuona: "C'è grande delusione"

Delusione. Una sola parola per descrivere lo stato d’animo attuale dei vertici societari del Futsal Pescara. L’eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata in modo precoce e inaspettato con il ko casalingo contro il Meta Catania, nel primo turno eliminatorio giocato martedì scorso, non è affatto andata giù al club biancazzurro. La ex Acqua&Sapone Futsal non mancava dalla kermesse delle Finals di Coppa da quasi quindici anni: l’unica assenza nel primo anno di serie A dell’allora squadra nerazzurra, poi una presenza fissa tra le regine di Coppa, con tre trofei alzati al cielo (2014, 2018 e 2019) e una semifinale (2021). Sapere che nel 2023, il club non potrà lottare per uno dei titoli più ambiti è motivo di grande rammarico. Certo, la nuova formula restringe gli accessi alle finali: con la Final Four (si giocherà a Napoli) saranno solo quattro le qualificate, ma la dirigenza biancazzurra sperava quantomeno di arrivare al secondo turno eliminatorio, il quarto di finale in sostanza, per lottare fino alla fine per l’ingresso nella manifestazione. All’uscita di scena prematura dalla Coppa Italia, fa il paio quella già incassata qualche mese fa in Coppa della Divisione, con il Pescara eliminato dall’Italpol, formazione di serie A2. Così non va, e da adesso in poi per la società pescarese saranno tutti sotto esame. Non resta che giocare per entrare nel migliore dei modi ai play-off scudetto, e giocarseli con il coltello tra i denti cercando di arrivare fino in fondo. E’ l’unica via per salvare una stagione che, altrimenti, rischia di rivelarsi un clamoroso flop.

Domani pomeriggio alle 18.30 i biancazzurri giocheranno nell’ostico campo della Came Dosson per uno scontro diretto che mette in palio un posto tra le teste di serie ai prossimi play-off scudetto. Ma soprattutto darà l’occasione a Despotovic e ai suoi giocatori di far dimenticare la triste serata di martedì scorso.