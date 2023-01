Futsal, Serie A: il Pescara vince il primo set contro Catania

La serata del 3, il numero perfetto. Il Pescara vince la terza partita consecutiva e sale al terzo posto in classifica con 33 punti, in attesa dei posticipi in programma domani. La vittoria arriva con un 6 a 1 (due volte tre) sui siciliani nel primo dei due match ravvicinati contro la squadra di Tarantino: martedì prossimo alle 19 si replica, ma per la sfida secca di Coppa Italia, chi la vince va all’ultimo atto per la qualificazione alle Final Four.

Despotovic, senza André Ferreira e Rivella ancora fermi ai box, torna al Palarigopiano forte del successo sul campo del Pesaro, che ha dato autostima e punti pesanti ai suoi in classifica. Il Meta Catania deve vincere a tutti i costi per accorciare sull’ottavo posto, ma parte commettendo troppi falli in apertura del match e si ritrova sotto di due al 7’. Difficile rimontare così, ma i siciliani ci provano con il portiere di movimento e restano agganciati alla partita all’intervallo. Tornati in campo per i secondi 20’, i ragazzi di Tarantino accorciano con Alonso dopo 2’ e mettono in affanno il Pescara, che ha già 5 falli sulle spalle dopo 4’. Sembra di vedere il primo tempo alla rovescia, ma non è così: Caruso firma il tris biancazzurro prima del quarto minuto e rimette la partita sul binario giusto per i padroni di casa. Quando arriva il poker firmato dall’ex Rossetti (sono 12 gol in campionato per il pivot), Catania esce dal match e perde un po’ il controllo nervoso. Alonso si fa espellere ingenuamente per proteste (era già ammonito) e il Pescara ne approfitta subito: il 5-1 di Micheletto è una sentenza all’inizio dell’’ultimo quarto di gara. A 6’ dalla fine, Bukovec chiude il match con il sesto gol segnato in velocità al termine di una ripartenza tutta costruita ad un tocco. Tarantino prova con il portiere di movimento (Podda), ma Mammarella abbassa la saracinesca. Appuntamento a martedì per la rivincita, in cui il Meta Catania calerà l’asso Musumeci, oggi out per squalifica.

FUTSAL PESCARA – META CATANIA 6-1: il tabellino

FUTSAL PESCARA Mammarella, Rossetti, Montes, Micheletto, Murilo, Bukovec, Coco Wellington, Montefalcone, Caruso, Fatiguso, Petrov, Patricelli. All. Despotovic.

META CATANIA Dovara, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Alonso, Lutin, Vaporaki, Coco, Bocao, Corallo, Alex Garcia, Tornatore. All. Tarantino.

ARBITRI Piccolo di Padova, Voltarel di Treviso, crono Colombo di Modena.

MARCATORI nel p.t. 5’25’’ Rossetti (P), 7’33’’ (Micheletto, t.l.); nel s.t. 2’21’’ Alonso (MC), 3’42’’ Caruso (P), 7’07’’ Rossetti (P), 10’ Micheletto (P), 13’39’’ Bukovec (P).

NOTE espulsi 9’ s.t. Alonso (MC) per doppia ammonizione; ammoniti Alonso (MC), Vaporaki (MC), Murilo (P), Micheletto (P), Petrov (P), Bocao (MC), Silvestri (MC).