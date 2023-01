Futsal, Serie A: il Pescara sbanca Pistoia

Il Futsal Pescara ritrova la vittoria a Pistoia nell’ultima di andata e si conferma, al giro di boa, saldamente nella griglia play-off, dentro il “mucchio selvaggio” delle inseguitrici delle due fuggitive Napoli (primo ko stagionale) e Olimpus. I biancazzurri di Despotovic – senza Murilo – vincono 6 a 4 contro la neopromossa toscana. Mattatore Jeremy Bukovec, autore di una tripletta. Grandi emozioni prima della gara con la premiazione e gli applausi di tutto il Pala Carrara al nostro capitano Stefano Mammarella, poi il minuto di raccoglimento per la prematura morte di Gianluca Vialli.



Quando il match inizia, bastano 40 secondi al Pescara per passare in vantaggio: tiro da lontano di Coco Wellington, Caio non ci arriva: 0-1. Il Pistoia accusa il colpo e prende un uno-due strepitoso di Bukovec, che segna due grandi gol con due tiri in diagonale. Sotto di tre, il Pistoia accorcia le distanze prima di andare al riposo con un gran gol al volo di Miani sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Pescara vuole chiuderla nella ripresa e dopo un minuto cala il poker con un gran sinistro del pivot sloveno, che scarica una bomba sotto la traversa e firma la sua tripletta. Gli uomini di Despotovic calano anche il pokerissimo con il sesto gol in campionato di Caruso: grande azione del rientrante Petrov (bentornato Strahinja) e Micheletto, il pivot molisano non perdona. L’1-5 non basta per stare tranquilli perché l’orgoglio del Pistoia viene fuori e, abbinato al portiere di movimento, porta gli uomini di Fratini al 4-5 che riapre tutto (doppio Galindo e Ugas). I biancazzurri non si scompongono, restano in partita e piazzano il colpo del ko al 18’ con Rossetti, servito da un ottimo Micheletto.

Despotovic a fine partita: “E’ stata una lezione importante per me e i mei giocatori: nel futsal la partita non finisce mai, nemmeno sul 5-1. È stato importante sbloccare subito la partita, il vantaggio iniziale ci ha consentito alla fine di vincerla. Gli obiettivi? Migliorarsi partita dopo partita e arrivare ai play-off. Il girone di andata è stato buonissimo: abbiamo fatto un grande lavoro in questi mesi, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci sempre più”.

PISTOIA-FUTSAL PESCARA 4-6: il tabellino

NUOVA COMAUTO PISTOIA: Caio, Bebetinho, Guina, Ugas, Miani, Vasile, Degan, Galindo, Javi Roni, Melani, Belloni, Panattoni. All. Fratini

FUTSAL PESCARA: Mammarella, Rossetti, Micheletto, Coco, Petrov, Victor Montes, Bukovec, Caruso, Rivella, Fatiguso, Patricelli, Montefalcone. All. Despotovic

MARCATORI: 0'41'' p.t. Coco (PE), 3'20'' Bukovec (PE), 4'13'' Bukovec (PE), 13'48'' Miani (PI), 1'35'' s.t. Bukovec (PE), 5'25'' Caruso (PE), 9'14'' Galindo (PI), 10'10'' Ugas (PI), 15'37'' Galindo (PI), 18'11'' Rossetti (PE)

AMMONITI: Micheletto (PE), Victor Montes (PE), Galindo (PI).

ARBITRI: Luca Serfilippi (Pesaro), Fabio Mavaro (Parma) CRONO: Andrea Cini (Perugia).