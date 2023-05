Capolavoro Futsal Pescara: è in semifinale scudetto

Il Futsal Pescara vola in semifinale scudetto. Battuta anche in Gara 3 la Came Dosson (7-2) in un Palarigopiano stracolmo e in festa. Ora la sfida all’Olimpus Roma, con Gara 1 in programma sabato prossimo, 27 maggio, alle 18:15 al Palaroma di Montesilvano in diretta tv su Sky sport.

La squadra di Despotovic parte forte, decisa a chiudere i conti in fretta e non ripetere gli errori del primo match in terra veneta, vinto dai trevigiani. L’uno-due di Petrov e Caruso indirizza subito la partita, ma Juanfran spegne i facili entusiasmi e tiene gli ospiti dentro il match ancora a lungo. Il primo tempo si chiude in equilibrio, ma con il minimo vantaggio che fa ancora pendere la bilancia dalla parte dei biancazzurri. Nella ripresa, Micheletto colpisce in diagonale e rimette la freccia, ma c’è ancora lo zampino di un motivatissimo Juanfran (tornato dalla Spagna dopo la morte del papà nei giorni scorsi) a tenere tutto in bilico. Il Pescara, però, è padrone del campo e sembra pronto a colpire alla prima occasione. Così vanno le cose, infatti, prima del 10’: Andrè riporta sul +2 i biancazzurri e costringe Rocha a giocarsi l’ultimo quarto con ripetuti tentativi con il portiere di movimento. Ma la Came lentamente esce dal match, condizionata anche dall’assenza di Rangel. Caruso e ancora Andrè arrotondano sul 6-2 e chiudono la partita con 5’ di anticipo. Nel finale, Mammarella sfiora il gol a porta vuota (poi prende una pallonata sul naso e deve lasciare per qualche minuto il campo), mentre Rossetti lo trova di testa, servito da un rinvio con le mani millimetrico del suo portierone. E’ fatta, è semifinale.

FUTSAL PESCARA – CAME DOSSON 7 – 2: il tabellino

FUTSAL PESCARA Mammarella, Rossetti, Micheletto, Murilo, Bukovec, Coco, Andrè, Caruso, Fatiguso, Petrov, Patricelli, Montefalcone. All. Despotovic.

CAME DOSSON Ricordi, Belsito, Galliani, Rangel, Suton, Juanfran, Japa Vieira, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Ditano, Botosso. All. Rocha.

ARBITRI Manzione di Salerno, Crocifoglio di Napoli, Losacco di Bari, crono Malandra di Avezzano.

MARCATORI nel p.t. 4’49’’ Petrov (P), 5’43’’ Caruso (P), 8’55’’ Juanfran (CD); nel s.t. 4’32’’ Micheletto (P), 8’46’’ Juanfran (CD), 9’38’’ e 14’58’’ Andrè (P), 14’29’’ Caruso (P), 19’18’’ Rossetti (P).

NOTE ammoniti Suton (CD), Perazzetta (CD), Caruso (P).