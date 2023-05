Futsal, play-off scudetto: il Pescara si gioca una stagione contro la Came

Domani alle 20 il Futsal Pescara si gioca una stagione al Palarigopiano: c’è Gara 2 dei quarti di finale dei play-off scudetto, contro la Came Dosson (diretta streaming su www.futsaltv.it), che ha vinto il primo round in Veneto sabato scorso. Il regolamento impone ad una delle due pretendenti di vincere la sfida di domani: non è contemplato il pareggio. Al termine dei 40’, in caso di parità, nessun vantaggio per la Came, ma supplementari da 5’ e eventuali rigori. Se dovesse avere la meglio la squadra ospite, sarebbe qualificata alle semifinali. In caso di successo dei biancazzurri di Despotovic, si andrebbe a Gara 3, in programma domenica prossima, ancora al Palarigopiano.

Per piegare la spigolosa formazione veneta, il Pescara domani dovrà rivedere bene le falle emerse nel match d’andata: “Cosa non ha funzionato? La fase difensiva. Soprattutto le disattenzioni nel primo tempo. Difficile vincere una partita di futsal prendendo 6 gol…”, le parole del coach di Spalato.

Che Came si aspetta Despotovic domani sera? “Una Came che verrà da noi coraggiosa, per cercare di chiudere tutto in Gara 2. Giocherà con pazienza per approfittare dei nostri errori. Dobbiamo essere attenti due volte di più di quanto fatto finora. Concentrazione doppia”.

Il Pescara punta anche sul fattore ambientale: “Conta tanto, specialmente se i nostri tifosi diventano il nostro sesto giocatore. Abbiamo bisogno di grande sostegno e di un palazzetto pieno: tutti a Palarigopiano!”.