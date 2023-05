Futsal Pescara, inizia l'avventura nei play-off: ai quarti sfida la Came

Il Futsal Pescara ha un sogno nel cuore: diventare la mina vagante dei play-off scudetto. Il cammino nella post season inizia dai quarti di finale contro la Came Dosson: biancazzurri, terzi, contro i veneti, sesti. Gara 1 si gioca sabato prossimo, 13 maggio, alle 18:30 sul campo dei veneti. Gara 2 in Abruzzo giovedì 18 maggio alle 19. Frane Despotovic si sta preparando dopo aver chiuso sul podio della serie A, un risultato di prestigio per il club e per il coach croato. “Sono contento del 3° posto – ha detto Despa – . Tutti insieme abbiamo fatto un gran lavoro, che ha portato la squadra a questo piazzamento. Abbiamo sempre fatto il massimo per allenarci bene e quindi giocare con fiducia, saltando tutti gli ostacoli e, ovviamente, i momenti di alti e bassi che si sono presentati durante la stagione. Alla fine siamo cresciuti tutti. E questa è la cosa più importante per me”.

Came Dosson ostacolo ai quarti: che avversario ti aspetti? “Aspettiamo una Came ben preparata e pericolosa, soprattutto in gara 1, sul loro campo in cui si sentono più sicuri. Li affrontiamo con rispetto e sempre con grande fiducia in noi stessi”. Che partite saranno quelle contro la squadra di Rocha? Aperte e ricche di gol, oppure un po' bloccate e più tattiche? “Rocha ha un stile di gioco simile a nostro. Già abbiamo fatto due belle partite contro di loro e sono sempre state a viso aperto. Non credo che cambierà qualcosa da questo punto di vista. Vogliamo regalare uno spettacolo di futsal, e faremo di tutto per portare un buon risultato a casa”.