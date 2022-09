La Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes pronta all'avventura della serie D

È stata diramata la lista dei giocatori del Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes che i prossimi 1° e 2 ottobre affronteranno la terribile serie D, con la speranza di salire di categoria l’anno prossimo, dopo la debacle della retrocessione e lo stop forzato per via del Covid che ha tenuto molti lontano dai tavoli verdi.

La manifestazione si svolgerà vicino Viareggio, e più precisamente a Massarosa, organizzata per l’appunto dall'SC Viareggio. Un rinnovato ottimismo e tanta voglia di far bene accompagnerà i "nostri" guerrieri, capitanati dal duo Maurizio Cavallo-Giancarlo Micati e forti in squadra dell’ormai veterano Andrea Di Pierro.

Oltre a loro ci saranno Marcello Scarduelli, giocatore della storica compagine del Casp campione d’Italia nel 1988, Lionello Palmieri, Paolo Di Michelangelo, Massimiliano Iervese e Marco Giampaola, che ce la metteranno tutta per dare man forte alla squadra. Un mix di esperienza e forza d’animo che di certo darà soddisfazione agli abruzzesi sui quattro tavoli verdi.