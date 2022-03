Subbuteo, a Cepagatti la selezione regionale per i campionati italiani individuali 2022

Si è conclusa la selezione regionale di Abruzzo e Molise per i campionati italiani individuali 2022 di calcio da tavolo, il moderno Subbuteo. Il torneo, al quale hanno partecipato numerosi giocatori accorsi da Teramo, Chieti, L'Aquila e Pescara, si è svolto nella sede dell'associazione culturale "Ves Gentes" di Cepagatti. Adesso è tempo di impegni ed allenamenti e, di conseguenza, la nostra regione si compatta tutta attorno ai nuovi campioni.

Per la categoria Open è Andrea Di Vincenzo che difenderà i colori della sua terra, mentre per la categoria Veteran è stato scelto Fabrizio Fedele; infine, per la categoria Cadetti, sarà Andrea Di Pierro a doversi fare onore. Oltre a loro spiccano i piccoli under 12, tra i quali menzioniamo Alberto Barattucci e Jacopo Giampaola e il giovane under 15 Giorgio Sallese.

Insomma, un bel gruppo che ai prossimi campionati italiani, in programma a Reggio Emilia il 25 e 26 giugno, darà battaglia contro gli altri campioni di categoria. "Un grosso in bocca al lupo e allenate il dito!", si legge in una nota di Ves Gentes.