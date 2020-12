VIDEO | Ricostituito il Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes

Fabrizio Fedele, classe '75, nella foto con il mister Lionello Palmieri, colonna portante dagli anni' 90 del subbuteo in Abruzzo, dopo aver calcato con le dita palcoscenici nazionali e internazionali, ha deciso di ritornare nella squadra locale abruzzese a Cepagatti, ricostituendo il Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes (costola dell'associazione culturale Ves Gentes) assieme a Marcello Scarduelli, ex giocatore del glorioso Casp degli anni '80, e il giuliese Riccardo Chieppa giovane nazionale Under19.

“Fabrizio proverà a dare la propria mano ad una squadra che fino a questo momento ha avuto un andamento altalenante nella specialità calcio da tavolo e si trova a lottare per la retrocessione in serie C, mentre per il subbuteo tradizionale giocheremo in serie A”, afferma il mister Lionello Palmieri.

Allettato con una cassa di vino Marina Cvetic, non ha saputo dire di no. Un grosso in bocca al lupo a lui e a tutto lo staff che è già riuscito in questa grande impresa. Non sempre, infatti, un giocatore scende di categoria, allettato da palcoscenici più gloriosi e per palati fini. Intanto l'associazione si coccola il suo nuovo acquisto e aspetta la riapertura dei giochi per scendere sui campi di gioco.