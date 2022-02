Rinviata per Covid la partita tra Pescara Pallanuoto e Cn Salerno

Attraverso un comunicato stampa diffuso nella mattinata odierna, la "Pescara Pallanuoto" ha fatto sapere che, a causa di alcuni casi di positività al coronavirus (nello specifico, quattro) riscontrati tra i giocatori della squadra ospite, l'imminente partita tra i biancazzurri e la "4x4 System Cn Salerno" è stata spostata a data da destinarsi. La gara era originariamente in programma per il pomeriggio di domani (19 febbraio) alle ore 17, nella piscina dell'impianto sportivo delle Naiadi. Il rinvio del match, viene spiegato, è stato disposto dopo una richiesta avanzata direttamente dalla società Cn Salerno, e successivamente accolta dalla Federazione italiana nuoto - Fin.

"Pescara Pallanuoto" e "Cn Salerno", «in un clima di piena collaborazione», si sono già messe al lavoro per fissare la data del recupero dell'atteso match, che verrà resa nota quanto prima tramite i canali istituzionali dei due team. Staremo a vedere. Nel frattempo il prossimo impegno degli abruzzesi è adesso previsto per sabato 26 febbraio, sempre alle Naiadi, e consisterà nel derby tutto pescarese contro i "cugini" del "Club Aquatico".

Ecco qui di seguito la nota diramata dalla Federazione italiana nuoto: «In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle "Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di Covid-19" della scrivente Federazione, a seguito di comunicazione del presidente della Società 4x4 System Cn Salerno con contestuale dimostrazione dell'esito positivo al tampone rapido di numero quattro atleti, come previsto al punto 11 dell'allegato 10 delle "Linee Guida Federali - Emergenza Covid 19. Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per gli allenamenti e le competizioni sportive", si comunica il rinvio a data da destinarsi dell'incontro Pescara Pallanuoto - 4x4 System Cn Salerno».