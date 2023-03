Padel, Pescara protagonista alla Coppa dei Club 2023

La Finale Nazionale Padel MSP Italia per la prima volta si giocherà in Umbria. E’ stata presentata questa mattina presso la Sala consiliare di Palazzo Spada del Comune di Terni, l’ottava edizione dell’atto conclusivo della Coppa dei Club, campionato nazionale amatoriale organizzato da MSP Italia, che si terrà dal 7 al 9 luglio presso il Ternana Padel. La Finale Nazionale vedrà scendere in campo le migliori formazioni del nostro Paese, vincitrici delle rispettive fasi territoriali: accanto ai padroni di casa del Ternana Padel e ai Campioni Nazionali in carica del Mas Padel di Roma, prenderanno parte squadre provenienti da 13 regioni d’Italia. Ci saranno i campioni di Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, Basilicata, Sardegna, Molise, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Campania e Lombardia.

Dopo aver ospitato la Finale Nazionale 2022 al Padelmania di Pescara, gestito dall’ex calciatore Luigi Di Biagio e dal Presidente del Pescara Daniele Sebastiani, quest’anno sono in corso di svolgimento due gironi nella provincia di Pescara, con le squadre iscritte desiderose di arrivare fino in fondo per replicare la partecipazione all’atto conclusivo della Coppa dei Club e portare a Pescara il titolo Nazionale.

Il 2023 segna un nuovo primato per la Coppa dei Club, con tutte le Regioni coinvolte che hanno superato il numero di iscrizioni della passata edizione, segno che il popolo del padel continua a crescere, giorno dopo giorno.

Anche in questa ottava edizione della Coppa dei Club MSP, padel è sinonimo di inclusione. Accanto alla Finale Nazionale Padel MSP Itali si terrà nello stesso weekend l’evento di Padel Mixto, con le coppie formate da un atleta normodotato e un atleta con disabilità, provenienti da otto Regioni (Lazio, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna, Veneto, Sicilia e Piemonte).

Hanno confermato la loro presenza come partner della Coppa dei Club, Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, Ente del Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua Cottorella, Cisalfa Sport e le new entry One Padel e Italgreen.

“Terni è sempre più una città di sport – le parole dell'Assessore allo Sport Elena Proietti - e anche l'iniziativa di MSP Italia, insieme a tante altre che abbiamo ospitato e che ospiteremo, conferma la nostra vocazione ad accogliere eventi sportivi, che hanno risvolti sociali e incrementano il turismo in città e nel suo comprensorio. Sono particolarmente contenta di dare spazio anche al padel, uno sport emergente, adatto a tutti e che coinvolge anche tantissimi ternani".



«Siamo davvero felici di poter portare la Finale Nazionale per la prima volta in Umbria – ha dichiarato Claudio Briganti, responsabile del settore padel di MSP Italia -. Questo per noi rappresenta l’appuntamento più importante dell’anno e continuare il nostro tour per l’Italia è un grande motivo di orgoglio e soddisfazione, perchè dimostra come il nostro lavoro di promozione sportiva coinvolge tutte le Regioni del nostro Paese”.

"Dopo l'esperienza dello scorso anno, l'obiettivo è di raddoppiare la partecipazione delle Regioni partecipanti – le parole del Responsabile Padel Mixto Luca Alessandrini - La parola chiave del 2023 è accoglienza. I circoli di Padel con pochi e semplici gesti quotidiani permettono agli atleti con disabilità di allenarsi e di "competere". Continuiamo a sosotenere che lo sport debba essere per le persone e ciascuno possa condividere il campo scegliendo con chi giocare. Il Padel lo permette e il padel mixto ne è la testimonianza".