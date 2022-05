Tutti pazzi per Totti: il Pupone in campo al porto turistico

Al suo arrivo, Francesco Totti ci ha impiegato parecchio a raggiungere gli spogliatoi del centro Paldelmania per prepararsi a scendere in campo nel centro sportivo del presidente Sebastiani e di Gigi Di Biagio. Proprio l’ex ct dell’Under 21, da buon padrone di casa, lo ha scortato dall’ingresso dei campi del centro sportivo del Porto Turistico, assieme agli addetti alla sicurezza, che hanno aiutato anche i presenti a non perdersi l’incontro con il campione, mantenendo però ordine e sicurezza. Autografi, selfie, abbracci: il Pupone sommerso dall’affetto dei pescaresi.

Anche Daniele De Rossi ha ricevuto un’accoglienza più che calorosa dal pubblico. Capitan Futuro ha fatto coppia proprio con Totti nel girone A, completato dalle coppie Desideri – Mauri e i due volti noti in casa del Delfino, Bonanni – Zauri. Un po’ un remake dei tanti derby della Capitale andato in scena ieri pomeriggio in riva all’Adriatico. Non in uno stadio, ma sui campi di padel.

Sono in corso adesso le partite del torneo Padelmania Cup, 2a edizione, che terminerà in serata. Grande successo di pubblico e ritorno d'immagine con le telecamere di Sky e Vanessa Leonardi in collegamento continuo con i notiziari di SportSport24.