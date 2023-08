Atleti pescaresi ai campionati di Parahockey. E due di loro volano agli europei in Germania

L'associazione pescarese "Uguali nello sport Giuliano Visini", dedicata a ragazzi con disabilità, sugli scudi ai campionati italiani di Parahockey a Cairo Montenotte (Savona), manifestazione organizzata dall'associazione Pippo Vagabondo. Il solidalizio, che presentava in formazione tre ragazze (Ilaria Bizzarri, Giulia Romano e Maria Camilla Niola) e un ragazzo (Emanuele Raffaelli), ha ottenuto un brillante secondo posto nella categoria C21.

Maria Camilla Niola è stata inoltre premiata come migliore giocatrice femminile C21. Nella categoria Elite, Ghislain di Leonardo ha partecipato con l'associazione Archetto che si è classificata seconda, un buon esordio. Un altro atleta, Alessandro Cornacchia, ha partecipato con l'Acli Ottava, che si è classificata terza. L'atleta Angelo Lombardi ha partecipato con i Disabili Romani, ottenendo il terzo posto.

Ma l'asd “Uguali nello sport Giuliano Visini” ha ottenuto anche un'altra grande soddisfazione come riconoscimento per il lavoro e l'impegno. Gli atleti Ghislain di Leonardo e Maria Camilla Niola sono stati infatti convocati dalla Fih nella compagine della Nazionale Italiana Parahockey ID, che parteciperà al campionato europeo di Hockey in Germania a Mönchengladbach dal 20 al 24 agosto.