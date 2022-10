Via Vittorio Veneto, un lettore: "Immondizia al posto di alberi" [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che "nella totale indifferenza di chi dovrebbe governare la città, alcune strade, anche centrali e strategiche, sono in completo abbandono. Sul marciapiede che corre intorno all'istituto Ravasco di viale Bovio, in particolare in via Vittorio Veneto, di fronte alla farmacia e con genitori che passano di continuo per accompagnare i propri piccoli a scuola, è ormai da giorni che un sacchetto dell'immondizia, abbandonato da qualche incivile, fa bella mostra di sè".

E infatti, denuncia l'uomo, "le aiuole che accolgono degli alberelli messi a dimora neanche un anno fa (anche se ormai quasi tutti secchi e malati per incuria) sono diventate ricettacolo di sporcizia, deiezioni canine e, da ultimo, di vera e propria immondizia. Ci chiediamo in tanti, che paghiamo regolarmente le tasse, come sia possibile che nè il personale dell'impresa appaltatrice della pulizia della città nè alcun amministratore abbia avuto modo di vedere e rimuovere qull'immondizia. Stante l'incuria generale, è evidente che chi dovrebbe vigilare sul lavoro dell'impresa che svolge i servizi per l'ambiente non lo fa".