Degrado in via Valle Roveto: "Hanno realizzato un rifugio nella vecchia draga"

Degrado a Pescara, più precisamente in via Valle Roveto, dove è stato realizzato un rifugio nella vecchia draga, a pochi passi dal fiume. La segnalazione ci giunge da una nostra lettrice, che ha anche scattato una fotografia per documentare tutto.

La cittadina chiede che chi di dovere tra le istituzioni intervenga per risolvere tale situazione e, contestualmente, aiutare anche i disperati che vivono lì.