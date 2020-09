Incivili in via Raffaello: rifiuti ingombranti vicino ai cassonetti [FOTO]

Più di un lettore ci ha scritto, nelle ultime settimane, per segnalarci la situazione che in diverse occasioni si verifica lungo via Raffaello, a poca distanza dall'incrocio con via Da Vinci. Lì, infatti, ci sono alcuni cassonetti accanto ai quali, spesso e volentieri, vengono abbandonati in pieno giorno rifiuti ingombranti da parte di cittadini incivili che, nonostante siano stati pubblicamente redarguiti dal sindaco Carlo Masci, continuano incuranti a dimostrare tutta la loro maleducazione.

Masci, infatti, ha invitato a rispettare le regole preannunciando anche l'installazione di fototrappole, ma evidentemente ciò non è servito. "Queste sono le condizioni di via Raffaello, è una vera vergogna", ci dice una residente. E spostandosi di qualche metro più in là, per la precisione nel parcheggio che si trova all'inizio della strada, all'angolo con via Delfino Spiga, la situazione non migliora. È dunque ora che chi di dovere intervenga.