Un cittadino: "Via Parco Nazionale d'Abruzzo mai riasfaltata, è una strada completamente rotta"

Un cittadino ci segnala la situazione in via Parco Nazionale d'Abruzzo, all'altezza dei numeri civici 33 e 48, dove la carreggiata "è completamente rotta e non è mai stata riasfaltata. Non si capisce perchè nessuno intervenga, lì abbiamo diverse scuole e la strada pertanto dovrebbe essere sicura. Non voglio criticare l'attuale giunta, ma perchè non si fa nulla per la sicurezza? Abbiamo strade rotte ovunque e non vi è una segnaletica stradale, se non in centro. Ma che paese stiamo diventando?".

Se l'asfalto non viene steso in modo uniforme o se ci sono sacche d'aria intrappolate durante il processo di posa, possono formarsi avvallamenti, crepe e sollevamenti sulla superficie stradale. Ciò può rendere la strada irregolare e scomoda da percorrere, oltre a essere rischiosa per la circolazione veicolare. Pertanto l'uomo chiede che chi di dovere si adoperi quanto prima per risolvere una volta per tutte il problema, già più volte denunciato nei mesi scorsi.