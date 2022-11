In via Osento da tre giorni non si effettua la raccolta differenziata [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare "lo scempio del mancato ritiro della differenziata in via Osento e anche in altre strade del quartiere". Una situazione che andrebbe avanti, secondo quanto riferito, da tre giorni, ossia da lunedì 31 ottobre. Molto probabilmente la sospensione del servizio di raccolta è stata determinata dalla presenza di un giorno di festa, ossia Ognissanti.

Interpellata da IlPescara.it, l'assessore comunale all'ambiente Isabella Del Trecco precisa che "la raccolta non è stata effettuata soltanto il 1° novembre. Nei giorni festivi, infatti, ma è scritto ed è stato detto negli incontri, la raccolta differenziata non viene effettuata a meno che non si tratti di rifiuto raccolto una volta a settimana. Il martedì, nella zona di via Osento, si raccoglie l'umido, pertanto non c'è stata raccolta poiché l'umido viene ritirato 3 volte a settimana.

In altre zone in cui, per esempio, il martedì si raccoglie la plastica, il servizio è stato effettuato. La zona di via Osento è stata recentemente inserita nella differenziata e, probabilmente, c'è ancora un po' di rodaggio da parte degli utenti, ma nessun problema".