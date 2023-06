Il caso in via Orazio: "Cassonetti posizionati a distanza siderale l’uno dall’altro. E i parcheggi?"

Un nostro lettore ci segnala una problematica in via Orazio, a Porta Nuova, che sta riguardando il conferimento dei rifiuti e l'occupazione "indiscriminata" del suolo dedicato al parcheggio, con "il posizionamento dei cassonetti a distanza siderale l’uno dall’altro". Le foto, scattate nei giorni scorsi, "parlano da sole". Nello specifico, il cittadino se la prende con la ditta Ambiente spa, colpevole, a suo dire, di aver lasciato uno spazio eccessivo tra un bidone e l'altro, sottraendo così agli automobilisti preziosi posti per le loro macchine.

L'uomo, infatti, che parla "a nome dei residenti della zona e non solo", sottolinea come dalle immagini "si evinca chiaramente che il posizionamento dei vari cassonetti, così com'è stato effettuato, nega la possibilità di utilizzare i parcheggi". E intanto fuori dai bidoni dell'immondizia continua a essere abbandonato un po' di tutto, come ad esempio un sanitario (nella fattispecie, un WC) che invece richiederebbe uno smaltimento speciale, tra l'altro gratuito e quindi senza alcun costo per l'utente. Va comunque ricordato che, in base a quanto recentemente annunciato dall'assessore all'ambiente Del Trecco, a partire da settembre i cassonetti spariranno anche a Porta Nuova perché verranno sostituiti dalla raccolta porta a porta.