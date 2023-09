Degrado in via Ombrone, un residente: "Qui è tutto abbandonato" [FOTO]

Un nostro lettore ci scrive per segnalare una situazione di grosso disagio in via Ombrone, strada di Pescara dove egli stesso vive: "Queste sono le condizioni di degrado in cui vivono i residenti", scrive l'uomo. "C'è difficoltà perfino a transitare in auto, qui è tutto abbandonato". Come si può vedere dalle fotografie che il cittadino ci ha inviato, la vegetazione ai lati della carreggiata è particolarmente folta, e ciò di conseguenza costituisce un problema.

La presenza delle erbacce, infatti, può anche alimentare la presenza di roditori e insetti, diventando pertanto un rifugio per animali indesiderati come serpenti, topi e zanzare, che rappresentano un pericolo per la salute umana. Inoltre può ostacolare la circolazione dell'aria e della luce solare, favorendo la crescita di muffe e funghi, che possono causare allergie e altri problemi respiratori.

Infine l'erba alta può costituire altresì un rischio per la sicurezza, rendendo difficile la camminata, senza contare che dà un aspetto trascurato, creando un impatto visivo negativo. Si rende dunque necessario, in via Ombrone, uno sfalcio immediato con la contestuale pulizia dell'area.