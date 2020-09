Via Nino Sospiri invasa da automobili e ragazzi [FOTO]

Torno a parlare di via Nino Sospiri, la strada di Pescara già conosciuta per essere luogo di assembramenti pomeridiani, notturni e di spaccio. Questa volta mi trovo a segnalare un atto di maleducazione. Come si può vedere dalla foto, ogni volta che si tiene un allenamento o una partita di calcio dentro il campo dei Gesuiti, lungo Via Nino Sospiri si fermano macchine e pedoni che assistono allo "spettacolo" fino alla fine.

Non solo così evitano di pagare il biglietto ma occupano una strada trafficata da studenti, professori e naturalmente da cittadini. Le forze dell'ordine non intervengono. Mi appello al buon senso del Comune di Pescara. Installare delle telecamere di sicurezza è sicuramente facile ed economico, garantisce sicurezza e prove legali che potrebbero essere usate per effettuare multe.

Inutile far passare il servizio "Attiva" per cancellare le tracce (siringhe, birre e cartacce) se poi non si evita il ripetersi di questi atti vandalici. Poi non mi si venga a dire che il Comune non ha soldi. Esistono due parole magiche: prevenzione e manutenzione.