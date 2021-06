La protesta in via D'Annunzio: "Cassonetti dell'immondizia spostati sulle strisce bianche dei parcheggi e davanti ai negozi"

Un lettore ci ha scritto per fare una segnalazione: "Abbiamo segnalato la questione al Comune, ma senza ottenere alcun riscontro"

Un lettore ci ha scritto per fare una segnalazione: in via Gabriele D'Annunzio, all'altezza del civico numero 100, i cassonetti dell'immondizia sono stati spostati sulle strisce bianche dei parcheggi "da un giorno a un altro".

In più, ci fa sapere il cittadino, i suddetti bidoni della spazzatura "sono stati messi davanti alle vetrine dei negozi che, oltre a vedere questo scempio, si devono subìre anche la puzza. Abbiamo segnalato la questione al Comune, ma senza ottenere alcun riscontro".