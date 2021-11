Rifiuti vicino alla rotatoria dell'ospedale in via Fonte Romana, la segnalazione di un lettore [FOTO]

Rifiuti abbandonati vicino alla rotatoria dell'ospedale in via Fonte Romana, la denuncia giunge in redazione da un nostro lettore che ci ha anche inviato al riguardo un'eloquente fotografia. L'impegno della Attiva per tenere pulita la città è indubbio, ma è davvero difficile combattere contro la maleducazione di molte persone che, in questo caso, lasciano il pattume per strada nel menefreghismo più totale.

"Proprio come sempre, in via Fonte Romana, alla rotonda dell'ospedale, c'è questo schifo che sussiste da mesi. Da quando hanno tolto le telecamere sono state tante le segnalazioni fatte, ma non si risolve mai nulla", scrive il cittadino.