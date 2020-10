Problemi alla circolazione stradale in via del Santuario nella mattinata odierna a causa della strada allagata.

Infatti sono bastate poche decine di minuti di pioggia per trasformare la carreggiata in un fiume in piena.

Diverse le segnalazioni sui disagi causati dalla presenza abbondante di acqua lungo la via che porta alla Basilica della Madonna dei 7 Dolori.