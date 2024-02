Il problema segnalato da un cittadino: In via del circuito ogni giorno motorini parcheggiati sui marciapiedi"

Ancora una protesta da parte di qualche cittadino riguardante i parcheggi selvaggi di motorini e monopattini sui marciapiedi. Questa volta, un residente della zona di via del circuito ha scattato una foto e commentato:

"Motorini sempre parcheggiati sul marciapiede in via del Circuito all’altezza del civico 416, speriamo che qualcuno intervenga perché i marciapiedi non sono parcheggi per moto e altro ma è un passaggio pedonale."