In via del Circuito continuano le perdite d'acqua [FOTO]

Via del Circuito · Ospedale

Era stata sistemata a fine settembre, ma adesso in via del Circuito si è nuovamente rotto il tubo dell’acqua con la conseguente formazione di una voragine al centro della strada, proprio di fronte a un grande esercizio commerciale. Ce lo segnala un lettore.

L'uomo aveva già chiamato la polizia locale e gli agenti erano prontamente intervenuti, ma la buca era diventata molto più larga con annessa perdita idrica; così il cittadino aveva nuovamente allertato i vigili urbani, che erano tornati sul posto per effettuare un sopralluogo.

Nella mattinata del 29 settembre gli operai addetti si ereno recati in via del Circuito per iniziare i lavori di riparazione, ma adesso, a quanto pare, il problema si è ripresentato. Nei giorni scorsi l'Aca ha effettuato altri lavori di riparazione.