La denuncia di Odoardi (Fiab): "Via Breviglieri ormai è la strada di nessuno"

Gallery



Giancarlo Odoardi, coordinatore interregionale Fiab Abruzzo e Molise, segnala una situazione di decrado e potenziale pericolo in via Breviglieri, nella zona ovest della città:

"Lungo la strada stamattina ho notato la presenza di diverse bombole del gas e estintori abbandonati lungo la via, da persone senza scrupoli, creando una possibile situazione di pericolo per chiunque transiti in quella zona. Via Breviglieri non è una strada da passeggio ma ormai un vero tracciato industriale, ancorchè alberato, pieno di camion, automobili, e rifiuti. Insomma, una gloriosa via (per chi ha una certa età, la via del bottiglione della Coca Cola e della vecchia conceria) nella zona periferica della città, abbandonata alla sua sorte, lontana dagli occhi di qualunque amministrazione e quindi da interventi di manutenzione ordinaria per un minmo di banale decoro."