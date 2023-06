Rotonda con erba alta 2 metri in via Alfredo Luciani [FOTO]

Una nostra lettrice ci segnala che la rotonda situata in via Alfredo Luciani presenta "erba alta 2 metri, lì dove dovrebbe uscire il nuovo svincolo dell'asse atrezzato". Una vegetazione, dunque, non curata che copre in parte la visibilità alimentando oltretutto la presenza di roditori e insetti, ma anche favorendo l’abbandono di vari rifiuti".

La donna avanza pertanto una formale richiesta di pulizia dell'area. Ultimamente continuano a susseguirsi le segnalazioni, da diverse zone della città, per la vegetazione fuori controllo. L'erba alta, d'altronde, può creare problemi per diverse ragioni: ad esempio può diventare un rifugio per animali indesiderati, come serpenti, topi e zanzare, che possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Inoltre può ostacolare la circolazione dell'aria e della luce solare, favorendo la crescita di muffe e funghi, che possono causare allergie e altri problemi respiratori.

Infine l'erba alta può rappresentare un rischio per la sicurezza, rendendo difficile la camminata, senza contare che dà un aspetto trascurato, creando un impatto visivo negativo. Si rende dunque necessario, in via Alfredo Luciani, uno sfalcio della vegetazione presente.