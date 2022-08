Vegetazione alta nel passaggio per il mare sulla strada parco: "Le canne prendono il sopravvento"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare lo stato di "incuria totale" in cui versa il punto di accesso al mare che si trova nella zona delle Naiadi, lungo la strada parco. In quel punto, spiega il cittadino, "le canne prendono il sopravvento e si può passare soltanto sotto...".

Una situazione "assolutamente vergognosa", rimarca l'uomo, che chiede a chi di dovere un intervento quantomeno di sfalcio della vegetazione, al fine di ripristinare le opportune condizioni di sicurezza.