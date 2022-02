Più di un anno d'attesa per una visita dermatologica: la denuncia di un lettore

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci "una cosa assurda" relativamente a una visita medica. Queste le sue parole: "Nei giorni scorsi mi sono fatto prescrivere una visita dermatologica dal mio medico di famiglia, poi ovviamente nel pomeriggio mi sono recato al cup per prenotare la visita e, con mia grossa sorpresa, la ragazza presente allo sportello mi ha detto che il primo posto libero era il 3 maggio 2023 a Pescara".

Ma non è finita qui, perché l'uomo aggiunge che "se invece avessi voluto prenotare una visita a pagamento, la stessa sarebbe stata disponibile già per lunedì prossimo. Quindi, se uno non può pagare, deve morire? È veramente vergognosa la sanità italiana. Non si può dover attendere più di un anno".