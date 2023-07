Enorme tronco in mare, a poca distanza dalla riva [FOTO]

Alcuni bagnanti ci hanno segnalato la presenza di un enorme tronco in mare, a poca distanza dalla riva, nei pressi di uno stabilimento balneare del centro. La presenza di questo arbusto, nonostante sia stata opportunatamente segnalata con il nastro bianco e rossa, "non è comunque il massimo per chi passeggia in acqua o lascia i bambini a giocare", ci fa notare un uomo, aggiungendo che il tronco in questione "è lì da tre giorni e nessuno lo rimuove".

Un simile ostacolo può rappresentare innanzitutto un problema per i natanti in transito, che potrebbero urtare contro il tronco, causando danni alle imbarcazioni stesse o addirittura mettendo a rischio la sicurezza delle persone a bordo. Non va poi sottovalutato un altro rischio, e cioè che un grande tronco in mare può alterare il flusso delle correnti e delle onde.

Infine, se il tronco va in decomposizione, può rilasciare sostanze chimiche nell'acqua, danneggiando l'ecosistema marino circostante. Pertanto è auspicabile un intervento celere da parte di chi di dovere.