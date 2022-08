Transenna in mezzo alla strada lungo via Marconi, la protesta: "Automobilisti costretti a manovre pericolose"

Era la fine di giugno quando riportavamo la denuncia di un cittadino che evidenziava una situazione di pericolo in viale Marconi, con la presenza di un tombino rialzato al centro della carreggiata, nei pressi dell'incrocio con via Elettra. Ebbene, arrivati quasi a Ferragosto la situazione non è cambiata. Anzi, adesso si è aggiunta anche una transenna, e in molti si lamentano perché sono costretti a invadere la corsia, effettuando pertanto delle manovre pericolose.

Ecco, infatti, che cosa ci viene segnalato oggi: "Sarà circa un mese che c'è questa transenna nella rinnovata viale Marconi. Molti automobilisti, di conseguenza, transitano sulla corsia degli autobus, mentre altri tagliano via Elettra rischiando incidenti con chi proviene da lì. È sprofondata una parte della griglia della fogna, ma nessuno interviene per mettere quell'area in sicurezza".

Tuttavia il disagio starebbe per finire, come conferma a IlPescara.it l'assessore comunale ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia: "I lavori - fa sapere l'ex sindaco - sono in via di completamento e, al più presto, l'impresa e i tecnici provvederanno alla regolarizzazione del cantiere, eliminando le poche criticità rimaste".