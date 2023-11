Il caso: "Hanno tagliato l'erba dei cespugli e lasciato tutto nel prato" [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che in via Parco Nazionale d'Abruzzo gli operai del Comune "hanno tagliato l'erba dei cespugli e poi lasciato tutto lì, buttato nel prato. Una cosa vergognosa, a dir poco. Si richiede un'immediata pulizia. L'assessore comunale al verde, Gianni Santilli, deve rispondere di questo: come mai i responsabili di tale "cura" del verde lasciano tutto buttato lì? Non è la prima volta che accade in questa zona, anzi", conclude l'uomo.

L'assessore Santilli, interpellato da IlPescara.it, risponde al cittadino facendogli sapere che "interverrò immediatamente nella giornata di domani, lunedì 20 novembre, per risolvere in tempi brevissimi questa problematica".