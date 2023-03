Svastiche e scritte sui muri di un locale in centro, scatta la denuncia alla Digos [FOTO]

Via Bologna, 26 · Centro

Atto vandalico ai danni di un locale, circolo Arci, di Pescara. Si tratta dell'associazione ludica Futuro Imperfetto in via Bologna, dove nella notte di domenica 19 marzo ignoti hanno riempito le mura con dei disegni raffiguranti delle svastiche e con la scritta "Qui regnamo" come ci ha riferito una delle persone che fanno parte del direttivo dell'associazione. Il fatto è stato denunciato il giorno stesso della scoperta alla Digos della questura di Pescara.