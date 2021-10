Strisce pedonali scomparse in piazza Duca degli Abruzzi [FOTO]

Un cittadino denuncia che tutto ciò è avvenuto "dal 19 settembre, da quando cioè per la gara ciclistica del trofeo Matteotti è stata riasfaltata parte della carreggiata"

Un nostro lettore ci segnala che in piazza Duca degli Abruzzi le strisce pedonali sono scomparse "dal 19 settembre, da quando cioè per la gara ciclistica del trofeo Matteotti è stata riasfaltata parte della carreggiata. Nonostante il mio personale reclamo ai vigili urbani di Pescara, che si erano impegnati a “segnalare a chi di competenza” (era il 27 settembre), siamo ancora senza strisce in una delle zone di Pescara a più alto traffico pedonale e automobilistico".

Sono, infatti, ben 3 i plessi scolastici che gravitano sulla zona: "Parliamo - aggiunge il cittadino - di circa 1000 studenti tra asilo, elementari e medie. È altissimo il pericolo che corrono ogni giorno nell’attraversare una strada che è stata privata della segnaletica orizzontale necessaria a garantire la precedenza e la sicurezza ai pedoni. Riusciranno i nostri amministratori a gestire questa “complicatissima” problematica? Vedremo…".