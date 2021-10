Stazione centrale, la denuncia di un lettore: "Qui c'è il degrado assoluto" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci la situazione di degrado che si trova davanti chi esce dalla stazione centrale di Pescara centrale.

Queste le sue parole: "C'è la spazzatura sparsa un po' ovunque, con una puzza da svenire. Chi si accampa fuori, lascia questo bel vedere. Utilizzano il marciapiede del parcheggio per espletare i propri bisogni fisiologici, non curanti della presenza a 100 metri di bagni chimici sempre aperti. Una sorta di dispetto, a discapito del biglietto da visita per pendolari e turisti. Siamo sicuri che Pescara meriti tutto ciò, cioè chi volontariamente provvede a questo scempio? Chi controlla? Chi provvede a sanzionare o risolvere il problema che ormai va avanti da mesi?".