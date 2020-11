Spazzatura di fronte al teatro d'Annunzio: "Qualcuno la rimuova!" [FOTO]

Una cittadina ci ha scritto per segnalarci che sul lungomare Papa Giovanni XXIII, nella zona di fronte al teatro d'Annunzio (lato mare), c'è della spazzatura abbandonata sin dal termine della stagione estiva, visibile anche dalla strada. I rifiuti si trovano sul muretto che delimita il marciapiede dall'inizio della sabbia della spiaggia:

"Qualcuno - dice la nostra lettrice - ha raccolto e ha accantonato il pattume lì, quindi ci sarebbe soltanto da prendere e portare via tutto, ma Attiva non pulisce. Se ci si mette con la nuova biglietteria del teatro d'Annunzio alle spalle, guardando il mare, la spazzatura è a vista, appoggiata per terra. Spero che chi di dovere intervenga quanto prima".