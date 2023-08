La spazzatura trabocca dai cassonetti in piazza Duca degli Abruzzi [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala "scene di ordinario degrado" in piazza Duca degli Abruzzi, da lui documentate negli ultimi giorni e che riguardano i cassonetti dell'immondizia traboccanti di sacchi della spazzatura. "Di certo impegnare gli uomini di Ambiente per le consuete opere di bonifica degli stabilimenti della zona nord non aiuta il servizio alla città", afferma l'uomo. E aggiunge: "Certo, poi noi cittadini ci mettiamo del nostro: a 200 metri da quei cassonetti stracolmi ce ne sono di ricettivi per i nostri rifiuti, ma guai a fare qualche passo in più! Io un po' mi indigno per questi ignoranti, perchè non hanno avuto anche loro una corretta educazione".

L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro l'atteggiamento vergognoso di tutti quegli individui che lasciano il pattume per terra nel menefreghismo più totale, mancando di rispetto agli altri. Una problematica che purtroppo tende a ripetersi in varie zone di Pescara, con i "trogloditi" (come li ha definiti tempo fa il sindaco Carlo Masci) letteralmente scatenati nella loro maleducazione: "Noi, come amministrazione, interveniamo sempre in tempo reale - afferma il primo cittadino - ma quanto costano ai cittadini di Pescara questi incivili in termini di lavoro straordinario!".