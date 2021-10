Problemi all'acqua a San Valentino in Abruzzo Citeriore, un lettore: "La situazione non è cambiata"

Buongiorno, vorrei farvi presente che allo stato attuale, a distanza di quasi tre settimane dai problemi all'acqua riscontrati a San Valentino in Abruzzo Citeriore, con conseguenti problemi di salute per la maggior parte dei cittadini, la situazione non è cambiata. In particolare da circa due settimane si è provveduto ad allacciare le utenze a un altro serbatoio (dell'Aca) ma, nonostante ciò, rimane il divieto di usare l'acqua per scopi alimentari: stando alle comunicazioni del Comune, che potete verificare per precisione sulla pagina Facebook, l'acqua è priva di batteri (secondo i test privati effettuati dal Comune) ma si stanno aspettando le analisi della Asl per ritirare l'ordinanza che vieta l'uso dell'acqua.

Quindi, come succede spesso in Italia, inizia il rimbalzo di responsabilità ma il dato di fatto è che 2 punti sono ancora aperti: 1) dopo tre settimane la situazione è identica, dal punto di vista formale non è cambiato niente e sinceramente nel 2021 è assurdo che non ci si possa lavare o cucinare un piatto di pasta dopo 20 giorni da un evento che ha messo a serio rischio la salute delle persone, già provate dalla pandemia; 2) nessuno ha ancora chiarito la fonte del problema: si parla di interventi in corso per sistemare il vecchio acquedotto ma la vera ragione non è nota, e questo è molto pericoloso perchè rischia di minare una delle attrattive del paese ("l'acqua pulita") o comunque di ridurre il flusso di persone che saltuariamente visitano il paese.

La salute è importante e dovrebbe essere comunicato alle persone cosa è accaduto realmente. Alla luce di quanto riportato, vorrei che teneste l'attenzione alta su un problema che coinvolge centinaia di persone e sul quale sembra essere caduto il silenzio. Cordiali saluti.