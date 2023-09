Sfalciata la vegetazione incolta, problema risolto in via Po [FOTO]

La segnalazione pubblicata su IlPescara.it venerdì 22 settembre ha avuto una positiva e rapida soluzione: questa mattina, infatti, gli operai incaricati hanno tagliato il canneto su via Po, all'incrocio con via Aldo Moro, che ci era stato segnalato da un lettore perché costituiva un pericolo per l'incolumità pubblica e un intralcio per la viabilità. I cittadini ringraziano l'Ente per l'intervento ma anche la nostra redazione "per l'utile servizio reso".

Per la precisione, era stata denunciata la presenza di una piantagione di canne lungo la massicciata della ferrovia, con la vegetazione incolta che si protendeva invadendo la carreggiata e costituendo, pertanto, un impedimento per la circolazione dei veicoli. Ma ora fortunatamente tutto è stato risolto, grazie anche all'intevento dell'assessore comunale al verde Gianni Santilli che si è subito adoperato per far mettere l'area in sicurezza.